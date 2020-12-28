Посол России заверил, что Россия поможет Беларуси «в рамках возможной внешней угрозы»

Источник материала: Ежедневник

фото: fedpress.ru

Дмитрий Мезенцев рассказал о «глобальных планах» отрыва Беларуси от России. Этим, по мнению посла, объясняется «беспрецедентное давление» некоторых стран на Беларусь и Россию с помощью санкций.

В интервью телеканалу СТВ Мезенцев констатировал, что уходящий год был сложным, а постковидный мир станет еще жестче: «Большие страны будут, безусловно, защищать свои национальные и экономические интересы, будут продавливать свои товары на региональные рынки, будут не допускать возможности нам использовать высокие технологии».

Посол подчеркнул, что санкционное давление – это «не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где мы можем быть представлены, где мы можем взаимодействовать, а значит, укреплять сотрудничество».

«Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России. Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться», - резюмировал Мезенцев.

Посол напомнил, что около 50% внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Россию. «Важно обеспечить поставку тысяч тонн нефти, миллионов кубических метров газа, по широкой линейке обеспечить исполнение внешнеторговых договоров», - сказал Мезенцев.

Тем не менее, Мезенцев назвал «странной» дружбу, которая измеряется лишь «тоннами, километрами и кубометрами». Поэтому, помимо торговли, Беларусь и Россия должны продолжать сотрудничество в оборонной сфере. «Президент Путин очень четко и весомо сказал о том, что Беларусь в рамках возможной внешней угрозы никогда не останется одна. Подтверждены отношения в рамках ОДКБ, ближайший союзник», - подчеркнул посол.

При этом Мезенцев напомнил Беларуси об ответственности, которую она несет со своей стороны: «Сейчас эстафета председательства в СНГ тоже взята Беларусью. Надо еще отметить, что возглавляет Европейскую экономическую комиссию Михаил Мясникович, а генеральным секретарем ОДКБ стал генерал Станислав Зась. Видите, как много позиций за белорусами и за Беларусью! Но это и ответственность, и в том числе ответственность за осмысление нашей единой истории».