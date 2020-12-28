Президент Международной федерации хоккея высказался по поводу переноса Чемпионата мира из Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: matchtv.ru

Чемпионат мира-2021 по хоккею планировался в Латвии и Беларуси, однако из-за политической ситуации его проведение под вопросом.

Запланированный на 21 мая-6 июня ЧМ по хоккею решено перенести в Москву. Статью об этом опубликовало швейцарское издание Watson. Однако президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель опроверг эту информацию. «Решения еще нет», — цитирует Фазеля РИА Новости .

Тем не менее, вариант переноса не исключен: рассматривается возможность проведения первенства полностью в Латвии. Другие варианты — Прага (Чехия) и Братислава (Словакия). Перенос соревнования в Россию также считается маловероятным из-за санкций в отношении российского спорта.

Между тем Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Напомним, что фонд объединил спортсменов, не побоявшихся высказать отличную от официальной политическую позицию.

Сообщается, что представители фонда и ИИХФ проведут рабочую встречу после 4 января.

В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации, отреагировав на письмо белорусских спортсменов, начала расследование относительно председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Упоминается история с гибелью Романа Бондаренко, участие в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием Олимпийской символики, давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию.