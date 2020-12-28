Трамп подписал обновленный Акт о демократии в Беларуси

Действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на 2021 финансовый год (H.R. 133), сообщил 28 декабря в «Твиттере» представитель Белого дома Джадд Дир.



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Законопроект включает обновленный Акт о демократии в Беларуси, одобренный на прошлой неделе верхней палатой Конгресса США (Сенат). Законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act; сокр. Акт о демократии в Беларуси) в Сенате представил конгрессмен Кристофер Смит.

Он является одним из авторов аналогичного документа в отношении Беларуси, принятого в 2004 году и обновленного в 2006 и 2011 годах — после референдума о возможности Александра Лукашенко переизбираться неограниченное количество раз и двух следующих президентских выборов в стране и последовавших за ними событий.

На основании документа президент США сможет ввести персональные визовые санкции против членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и «участников манипуляций на выборах», в отношении каждого «правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ», а также любого причастного к нарушениям прав человека и репрессиям.

При этом в пояснении к законопроекту уточняется, что подобные меры могут коснуться граждан любого государства, в том числе России.

В частности, в принятой нижней палатой версии законопроект содержит такие положения:

— призыв к проведению новых президентских выборов в Беларуси;

— признание Координационного совета, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти;

— призыв к освобождению всех политических заключенных;

— поддержку стремления белорусского народа к свободе вероисповедания;

— намерение оказывать помощь в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества;

— заявление о политике США по «непризнанию включения Беларуси в «Союзное государство» с Россией»;

— призыв к разработке стратегии США по развитию теле- и радиовещания, свободы интернета и доступа к информации;

— намерение поддерживать белорусские независимые СМИ и IT-сектор.

Ранее один из 15 соавторов документа, член Палаты представителей Марси Каптур написала на своей странице в «Твиттере»: «Поддерживаю Тихановскую в запуске Народного трибунала и привлечении к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Необходимо услышать голоса всех белорусов, прекратить подавление протестов, освободить политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы».

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