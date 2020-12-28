В Баренцевом море затонуло судно — на борту было 19 человек

Трагедия произошла в Баренцевом море вблизи Новой Земли (Архангельская область).





По информации МЧС, причиной кораблекрушения рыболовного судна «Онега» стало обледенение.

В ведомстве отметили, что на борту находились 19 человек.

В поисках задействован корабль «Войково». К этому времени известно о двух спасенных.