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В Баренцевом море затонуло судно — на борту было 19 человек
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла в Баренцевом море вблизи Новой Земли (Архангельская область).
По информации МЧС, причиной кораблекрушения рыболовного судна «Онега» стало обледенение.
В ведомстве отметили, что на борту находились 19 человек.
В поисках задействован корабль «Войково». К этому времени известно о двух спасенных.
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Трагедия произошла в Баренцевом море вблизи Новой Земли (Архангельская область).
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