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Углекислый газ хотят превратить в реактивное топливо
Источник материала: Onliner
Группа ученых из Оксфордского университета работает над химическим процессом, который позволит использовать углекислый газ — основной загрязнитель атмосферы, ответственный за изменение климата, — в качестве реактивного топлива для самолетов. В случае успеха химическая реакция на основе железа может сделать полеты «с нулевым загрязнением».
Соответствующая научная работа опубликована в журнале
Используя лимонную кислоту, водород и катализатор из железа, марганца и калия, а также нагревая все это вместе с углекислым газом до 350 градусов по Цельсию, ученые смогли произвести жидкое топливо, которое способно гореть в реактивном двигателе.
Эксперимент проводился в реакторе из нержавеющей стали, было получено всего несколько граммов вещества. Углекислый газ поступал из канистры. Но в теории ученые хотят брать его с заводов или непосредственно из воздуха, удаляя тем самым из окружающей среды. Для производства топлива можно будет разместить топливную установку рядом со сталелитейным или цементным заводом, угольной электростанцией. Улавливать излишки углекислого газа и производить топливо.
— Увеличение масштаба всегда является проблемой, и, когда вы переходите к более крупным масштабам, вас ждут новые сюрпризы. Но с точки зрения долгосрочного решения за идеей круговой углеродной экономики, безусловно, может быть будущее, —
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Группа ученых из Оксфордского университета работает над химическим процессом, который позволит использовать углекислый газ — основной загрязнитель атмосферы,...
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