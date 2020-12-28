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Трамп подписал «Акт о демократии в Беларуси»
Источник материала: Onliner
Дональд Трамп
О подписании нового бюджета сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш отмечал, что это решение подтверждает поддержку белорусского народа со стороны США:
— Жестокое и продолжающееся преследование мирных граждан, протестующих против режима господина Лукашенко в Беларуси, является недобросовестным. Принятое сегодня законодательство подтверждает поддержку США белорусского народа и его стремление к более свободному и демократическому будущему.
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