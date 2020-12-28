Трамп подписал «Акт о демократии в Беларуси»

Источник материала: Onliner

Дональд Трамп утвердил бюджет на 2021 год. Частью этого документа является «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», который дает дополнительные полномочия президенту США для введения санкций в связи с протестами после выборов в нашей стране.

О подписании нового бюджета сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes. — Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020

Напомним , что подразумевает обновленный «Акт о демократии в Беларуси»:

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «избранным лидером Беларуси»;

призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;

призывает освободить всех политических заключенных без всяких условий;

поддерживает стремление белорусов к свободе вероисповедания;

акт разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

будет помогать белорусским независимым СМИ и представителям IT-сектора.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш отмечал, что это решение подтверждает поддержку белорусского народа со стороны США:

— Жестокое и продолжающееся преследование мирных граждан, протестующих против режима господина Лукашенко в Беларуси, является недобросовестным. Принятое сегодня законодательство подтверждает поддержку США белорусского народа и его стремление к более свободному и демократическому будущему.