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Трамп подписал «Акт о демократии в Беларуси»

28.12.2020 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дональд Трамп утвердил бюджет на 2021 год. Частью этого документа является «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», который дает дополнительные полномочия президенту США для введения санкций в связи с протестами после выборов в нашей стране.

О подписании нового бюджета сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Напомним, что подразумевает обновленный «Акт о демократии в Беларуси»:

  • признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «избранным лидером Беларуси»;
  • призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;
  • призывает освободить всех политических заключенных без всяких условий;
  • поддерживает стремление белорусов к свободе вероисповедания;
  • акт разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
  • заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
  • требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
  • будет помогать белорусским независимым СМИ и представителям IT-сектора.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш отмечал, что это решение подтверждает поддержку белорусского народа со стороны США:

— Жестокое и продолжающееся преследование мирных граждан, протестующих против режима господина Лукашенко в Беларуси, является недобросовестным. Принятое сегодня законодательство подтверждает поддержку США белорусского народа и его стремление к более свободному и демократическому будущему.

 
 
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Дональд Трамп утвердил бюджет на 2021 год. Частью этого документа является «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», который дает...
 
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