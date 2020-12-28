В Минске водитель Renault сбила подростка на переходе: тот пересекал дорогу на красный свет

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием подростка 2004 года рождения. Сообщается, что его на регулируемом пешеходном переходе сбил водитель Renault. Подросток при этом двигался на запрещающий сигнал светофора.

ДТП случилось на улице Харьковской, вблизи пересечения с проспектом Пушкина. За рулем автомобиля была женщина 1986 года рождения, она двигалась со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Берута.

— По предварительной информации, водитель совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть улицы Харьковской по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в Госавтоинспекции. — В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.





На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа.

ГАИ призывает родителей поговорить с детьми о безопасности на дороге, особенно это важно в период зимних каникул.