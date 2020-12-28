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Трамп подписал Акт о демократии в Беларуси. Что это значит?

28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Документ расширяет полномочия президента США по введению санкций в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси.

О подписании Дональдом Трампом документа сообщил в воскресенье в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Согласно Акту «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act) санкции могут вводиться в отношении организаторов выборов, белорусских официальных лиц, должностных лиц Союзного государства, нарушавших свободу СМИ или права человека в Беларуси. Кроме того, в санкционный список могут включаться члены семей руководства Беларуси, пишет TUT.BY.

Акт о демократии:

призывает к новым выборам;

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;

призывает освободить всех политических заключенных;

поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;

разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Не позже чем через четыре месяца госсекретарь США и глава Национальной разведки должны представить доклад об угрозе суверенитету и независимости Беларуси. В нем будет дана оценка того, как правительство России использует текущий политический кризис в Беларуси.

В трехмесячный срок должен быть представлен документ о финансовом состоянии Александра Лукашенко и его ближайшего окружения.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси развяжет руки американскому президенту для принятия санкций в отношении белорусских властей.

— Если ЕС и Вашингтон будут консолидировано усиливать санкции против бизнесов, которые считаются аффилированными с режимом, это будет подрезать их возможности и соответственно сужать каналы подпитки режима. Это приведет к скрытому недовольству в так называемых элитах и будет способствовать эрозии режима, — отметил эксперт в интервью «Салідарнасці».

 
 
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Документ расширяет полномочия президента США по введению санкций в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси.
 
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