Караев: «Любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-глава МВД признался, что верит в Бога и принял крещение в 42 года.

Об этом Юрий Караев рассказал в интервью блогеру Алексею Голикову.

Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы. Юрий Караев, бывший министр МВД

По словам Караева, «те, кто участвует в восстаниях, революциях, бунтах — это если не слуги его (дьявола – прим. «С»), то, по крайней мере, сторонники».