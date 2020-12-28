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Караев: «Любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы»
28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-глава МВД признался, что верит в Бога и принял крещение в 42 года.
Об этом Юрий Караев
Юрий Караев, бывший министр МВД
По словам Караева, «те, кто участвует в восстаниях, революциях, бунтах — это если не слуги его (дьявола – прим. «С»), то, по крайней мере, сторонники».
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Экс-глава МВД признался, что верит в Бога и принял крещение в 42 года.
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