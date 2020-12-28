Задержания в Беларуси на воскресных акциях в одной картинке

По информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в Минске 27 декабря было задержано 10 человек и еще трое были задержаны в Бресте , Смолевичах и Светлогорске.





Телеграм-канал «Списки задержанных» называет другие цифры. Согласно его данным, в Минске и Смолевичах задержали 23 человека.





Это, безусловно, новый антирекорд, учитывая, что на Марше смелых 15 ноября было задержано 1144 человека, а на Марше народовластия 8 ноября – 1055.









Инфографика Геннадия Коршунова





Столь мало людей, как 27 декабря не задерживалось никогда после 16 августа. Но в некоторые августовские дни задержания на акциях протеста не проводились.





По мнению наблюдателей, эта статистика свидетельствует не о спаде протестов, а о сложностях с задержанием протестующих после смены ими в декабре тактики проведения рассинхронизированных массовых акций.



