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Задержания в Беларуси на воскресных акциях в одной картинке
Источник материала: Партизан
По данным правозащитников, в ходе воскресных протестов в Беларуси было задержано около 20 человек.
По информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в Минске 27 декабря было задержано 10 человек и еще трое были задержаны в Бресте, Смолевичах и Светлогорске.
Телеграм-канал «Списки задержанных» называет другие цифры. Согласно его данным, в Минске и Смолевичах задержали 23 человека.
Это, безусловно, новый антирекорд, учитывая, что на Марше смелых 15 ноября было задержано 1144 человека, а на Марше народовластия 8 ноября – 1055.
Инфографика Геннадия Коршунова
Столь мало людей, как 27 декабря не задерживалось никогда после 16 августа. Но в некоторые августовские дни задержания на акциях протеста не проводились.
По мнению наблюдателей, эта статистика свидетельствует не о спаде протестов, а о сложностях с задержанием протестующих после смены ими в декабре тактики проведения рассинхронизированных массовых акций.
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По данным правозащитников, в ходе воскресных протестов в Беларуси было задержано около 20 человек.
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