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В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Без шансов на спасение

28.12.2020 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На его борту было 19 человек. Двое из них спасены

Судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 07:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково", - сказали в МЧС.

По данным ведомства, причиной затопления судна стало обледенение. "Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления - обледенение", - сказали в МЧС. 



Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на поиски экипажа направили пять судов. "В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения. По словам источника, из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.

Как отметил источник, по предварительным данным, двое спасенных моряков - матрос и штурман - являются гражданами России. По словам собеседника агентства, остальные члены экипажа также, предварительно, являются гражданами РФ.

Судовладельцем является рыболовецкий колхоз им. Калинина в Архангельской области. "Судно рыболовецкого колхоза имени Калинина. На настоящий момент могу сказать, что оно затонуло в восточной части Баренцева моря", - сообщил ТАСС председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Рыболовецкое судно "Онега" спущено на воду в 1979 году. Его вместимость 358 тонн. Ходит под российским флагом. По данным из открытых источников, судно 14 декабря последний раз заходило в норвежский порт Киркенес, в Мурманск - 11 декабря.
 
 
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На его борту было 19 человек. Двое из них спасены
 
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