10 научных событий, за которыми стоит следить в 2021 году по версии журнала Nature

Возрождение борьбы с изменением климата

пишет 42.tut.by 2021 год, похоже, станет поворотным в борьбе с изменением климата. Новоизбранный президент США Джо Байден ясно дал понять, что будет работать над восстановлением лидерства страны в этом отношении, в том числе путем повторного присоединения к Парижскому соглашению по климату для борьбы с глобальным потеплением (предыдущий президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из этого соглашения),42.tut.by





Ключевой момент для переговоров наступит на конференции ООН по изменению климата в Глазго (Великобритания) в ноябре. Страны проведут новый раунд по принятию обязательств по сокращению выбросов парниковых газов — это первое событие такого рода с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году. У Евросоюза и Китая амбициозные планы по снижению выбросов парниковых газов к 2050−2060 годам, и ученые хотят узнать, поставит ли Байден аналогичные цели перед Штатами.

«Ковид-детективы»

Целевая группа, созданная Всемирной организацией здравоохранения, отправится в Китай в январе 2021 года, чтобы попытаться определить источник пандемии COVID-19. Группа, в которую входят эпидемиологи, вирусологи, исследователи общественного здоровья и здравоохранения животных, начнет свои поиски в Ухане, китайском городе, где в 2019 году впервые выявили инфекцию, впоследствии названную SARS-CoV-2.





Начальный этап будет включать в себя исследование мяса и животных, продаваемых на рынке Хуанань (напомним, этот оптовый рынок посетили многие из тех, кто затем стал первыми пациентами с COVID-19). Затем ученые проследят маршрут этих товаров по Китаю и за границу. На выяснение происхождения вируса могут уйти годы, но эксперты полагают, что к концу года появится новая информация.

Вакцины и пандемия

В 2020 году были выпущены первые вакцины, разрешенные для использования против COVID-19. Эффективность нескольких новых вакцин будет уточнена в начале 2021 года.





Особый интерес станут представлять результаты фазы III клинических испытаний препаратов, разработанных американскими фармацевтическими компаниями Novavax и Johnson & Johnson. Эти вакцины, вероятно, будет легче распространять, чем вакцины на основе РНК, произведенные Pfizer-BioNTech и Moderna, — у них уже есть результаты третьей фазы, но они должны храниться при очень низких температурах.





На момент публикации Nature вакцина Pfizer уже получила разрешение на экстренное использование в некоторых странах. В конце прошлого года Novavax запустила два крупных испытания своей вакцины с вирусным белком-«шипом» в Великобритании и США, результаты которых будут опубликованы в начале 2021 года. Компания может производить до двух миллиардов доз вакцины в год. А Johnson & Johnson тестирует версию своей вакцины для однократного введения, тогда как для препаратов от Pfizer и Moderna требуется два.

Научная литература открытого доступа

В 2021 году будет реализован двухлетний проект — более 20 организаций, в том числе Wellcome в Лондоне, Фонд Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле (США) и голландская организация NWO, уже в январе начнут требовать, чтобы научные статьи, опубликованные на основе финансируемых ими работ, немедленно поступили в открытый доступ. Инициатива под названием Plan S может положить конец подписке на журналы и позволить любому читать научную литературу. Plan S уже побудил несколько изданий, в том числе Nature, впервые выложить публикацию в открытом доступе.

Обновление исследований стволовых клеток

Ученые, специализирующиеся на стволовых клетках, с нетерпением ждут обновленных указаний от Международного общества исследований стволовых клеток (International Society for Stem Cell Research или ISSCR).





ISSCR последний раз выпускало свои руководящие принципы четыре года назад. Обновление, которое будет включать в себя руководство по исследованиям человеческих «эмбрионоподобных структур», выращенных из стволовых клеток in vitro (технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» — вне живого организма), может предоставить инструменты для увеличения срока «правила 14 дней», согласно которому исследователи не могут работать с человеческим эмбрионом, полученным in vitro, спустя более двух недель после оплодотворения (эта норма законодательно закреплена во многих странах). Расширение границ может позволить ученым лучше понять, почему так много беременностей заканчиваются выкидышем на раннем сроке.

Переломный момент для лекарства от болезни Альцгеймера

Регулирующие органы США должны решить, можно ли использовать в качестве лечения первое лекарство, замедляющее прогрессирование болезни Альцгеймера. Препарат адуканумаб (aducanumab), производимый фармацевтической компанией Biogen, представляет собой антитело, которое связывается с белком мозга, называемым амилоидом, который, по мнению большинства ученых, может быть основным триггером заболевания.





Свидетельства того, действует ли препарат, неоднозначны. Два клинических испытания фазы III дали противоречивые результаты, и независимая консультативная группа, созванная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для оценки эффективности препарата, утверждает, что данные не подтверждают его использование.





Единственные одобренные на данный момент препараты от болезни Альцгеймера лечат когнитивные симптомы, такие как потеря памяти, а не прогрессирование болезни.

«Марс занят»





фото: NASA/JPL-Caltech





Китайский зонд должен приземлиться на Марсе в феврале 2021 года. Миссия Tianwen-1 будет искать воду и признаки жизни с помощью 13 инструментов, включая камеры, радары и анализаторы частиц. В случае успеха это будет первое исследование Красной планеты одной страной и единственный случай, когда зонд с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и марсоходом приземлится на ее поверхности. Корабли из ОАЭ и США также должны прибыть на Марс примерно в то же время.

Долгожданный запуск телескопа





Космический телескоп Джеймса Уэбба. Фото: NASA





В октябре 2021 года состоится долгожданный запуск космического телескопа Джеймса Уэбба, который его разработчик, НАСА, называет «самым большим, самым мощным и сложным космическим телескопом из когда-либо построенных». Этот телескоп стоимостью 8,8 миллиарда долларов будет стремиться повторить успех телескопа «Хаббл», который произвел революцию в астрономии после своего запуска в 1990 году и с тех пор провел более 1,3 миллиона наблюдений. Телескоп Уэбба будет охватывать больше длин волн, чем «Хаббл», что позволит ученым глубже заглянуть во Вселенную.

Волновой эффект

Радиоастрономы могут оказаться на грани демонстрации нового способа обнаружения гравитационных волн, при котором пульсирующие нейтронные звезды используются в качестве маяков. Точно синхронизируя сигналы от этих пульсаров, группы ученых из Европы, Северной Америки и Австралии стремятся обнаружить своего рода длинноволновую рябь в ткани пространства-времени, создаваемую парами сверхмассивных черных дыр, вращающихся друг вокруг друга в центрах далеких галактик.

Неопределенность «брексита»

На момент публикации журнала Nature Евросоюз и Великобритания все еще пытались заключить торговую сделку перед запланированным истечением срока действия соглашения о переходе к «брекситу» (выходу Великобритании из ЕС) 31 декабря. Дело в том, что «брексит» создает неопределенность в отношении финансирования исследований и многих других вопросов для ученых, и это будет продолжаться до 2021 года.