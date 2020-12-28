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Деду прочат прививон

28.12.2020 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Деду прочат прививон

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  • 28.12.2020, 9:43
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Деду прочат прививон
Фото: AP

Что ему там вкололи — не проверишь.

Будущая прививка Путина от ковида объявлена его пресс-скрепкой Песковым в таинственных и торжественных канцелярских выражениях:

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Да… «Мы имеем право ожидать» … Шикарный образец холопской прозы!

Барин к людям пока не вышел, - послал в сени дворового человека, обещающего, что Хозяин скоро к вам выйдет сам, готовьтесь к историческому событию.

В демократиях просто – Байден и Нетяньяху давно вакцинировались, начали с себя, показали, что они «как все». У нас же затяжной выход ко шприцу из бункера обставляется размышлениями и торжественными объявлениями.

Между прочим, то, что Путин объявил о своей вакцинации – не значит, что он действительно привьется. Даже если покажут по ТВ, как он заголил плечо и принял укол. Что ему там вкололи – не проверишь. Может, витамины. Власть вранья и махинаций.

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Что ему там вкололи — не проверишь.
 
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