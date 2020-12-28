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На Харьковской Renault сбил 16-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Подросток попал под колеса автомобиля на столичной улице Харьковской. Об этом
По информации инспекторов, вечером 27 декабря 34-летняя водитель Renault ехала со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Берута. В районе дома № 90 она сбила 16-летнего парня, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.
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