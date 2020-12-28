В Петриковском районе Audi влетела в стоящий на обочине МАЗ

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком ночью 28 декабря в Петриковском районе. Об этом сообщили в МЧС.





По предварительной информации, водитель Audi Q7 ехал по трассе М10. Вблизи поселка Муляровка он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик МАЗ.

В результате ДТП водитель легковушки оказался зажат в салоне. Спасатели при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.