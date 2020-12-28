Мода на рестомоды: классические автомобили, которые обрели вторую жизнь в уходящем году

Источник материала: Tut.by

Ностальгия, как известно, это не только тоска по родному дому. В автомобильном мире на истории можно неплохо заработать — именно поэтому именитые производители так дорожат своим прошлым, а небольшие компании в последнее время активно занялись реставрацией классических моделей, но не совсем обычной.

Речь идет о так называемых рестомодах, когда отживший свое или битый автомобиль берется лишь за основу, а затем в нем перекраивается едва ли не все — от силовой структуры кузова до шасси и силового агрегата.





Компании, занимающиеся восстановлением классических автомобилей , стараются максимально сохранить аутентичный внешний вид машины, ограничившись реставрацией кузова и салона с заменой двигателя, коробки передач и подвески на более «свежие». Но зачастую после переделки старых машин с использованием современных технологий и компонентов от исходника мало что остается, более того, автомобиль после реставрации может обрести вторую жизнь в качестве электромобиля (электромода). В Европе и США, например, перевод «старины» на электротягу позволяет использовать восстановленные машины без каких-либо экологических ограничений.



Lunaz Rolls-Royce Phantom V



Lunaz Rolls-Royce Silver Cloud

Тому пример — новые проекты небольшой британской компании Lunaz, базирующейся в Сильверстоуне. Летом этого года она анонсировала выпуск партии из 30 классических Rolls-Royce с кузовами, прошедшими полный реставрационный цикл, — это седан Phantom V 1961 года и Silver Cloud 1956 года. Электромотор у них развивает 380 л. с., а из прочих современных штрихов — мультимедиасистема, климат-контроль и новая аудиосистема. На одном заряде батареи (емкостью 80 кВт·ч у Silver Cloud и 120 кВт·ч у Phantom V) классические Rolls-Royce могут преодолеть до 483 км. Цены стартуют с отметки 350 тысяч фунтов за электрический Silver Cloud, а на модернизированный Phantom V — от 500 тысяч фунтов.



Lunaz Range Rover Classic



Lunaz Range Rover Classic

Также в этом месяце фирма показала вариант конверсии в «электричку» и классического Range Rover (то есть первого поколения). На выбор клиентам доступны два варианта исполнения — Town с передним приводом и Country, которая располагает не только полным приводом, но и доработанной ходовой частью и более мощными тормозами. Предлагается и современное оснащение, однако тщательно замаскированное, чтобы не портить классический интерьер. О технике переделанного Range Rover, который планируется выпустить тиражом 50 единиц стоимостью от 245 тысяч фунтов, пока ничего не сообщается — известно, что первые заказчики получат машины летом 2021 года.

RBW EV Roadster

RBW EV Roadster

Фирма RBW EV Classic Cars также родом из Англии — минувшей осенью она продемонстрировала электрокар в образе родстера MGB. Кузов у EV Roadster, несмотря на внешнее сходство, вовсе не от оригинальной машины 1962 года, а «новодел». На месте бензинового мотора под капотом установлен блок литий-ионных батарей, который питает 94-сильный электродвигатель, смонтированный на задней оси. В салоне — новая приборная панель с многофункциональным дисплеем и информационно-развлекательный комплекс Pioneer с GPS-навигацией.

Набор первой «сотни» у RBW EV Roadster займет около 9 секунд, не впечатляет и максимальная скорость — 129 км/ч. На одном заряде батареи родстер может преодолеть до 322 км. Выпуск EV Roadster начнется в начале следующего года — британцы планируют построить 30 таких машин, которые обойдутся заказчику минимум в 90 тысяч фунтов (без учета налогов).

Totem GTelectric



Totem GTelectric

Еще один пример «электроклассики» — двухдверный GTelectric, созданный итальянским ателье Totem Automobili. Внешне эта машина умело подражает спортивным версиям оригинального купе Giulia, для обозначения которых использовалась приставка GTA. Однако кузов тут также новый — большинство панелей изготовлено из углепластика. Также используется современная светодиодная оптика, а установленный на задней оси электродвигатель развивает 525 л. с. и 980 Нм крутящего момента, позволяя купе разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды и развивать 245 км/ч «максималки».



Totem GTelectric

Блок батарей емкостью 50,4 кВт·ч позволит GTelectric проехать около 360 км без перезарядки. Всего Totem Automobili планирует построить 20 рестомодов, причем первые товарные попадут к клиентам не раньше лета 2022 года. Цена немаленькая — от 430 тысяч евро.



Maggiore 308M



Maggiore 308M

В этом году о себе заявила еще одна молодая итальянская компания — Maggiore, также решившая заняться восстановлением и модернизацией классических моделей. В основе ее первого проекта лежит красавица Ferrari 308 — модель, которую итальянцы впервые показали в 1975 году. На первый взгляд, 308M внешне практически повторяет исходную «двухдверку», однако модернизированный спорткар отличается новыми кузовными элементами из углепластика, расширенной колеей, переделанной подвеской с пружинами и амортизаторами Koni, новыми тормозами Brembo и форсированным V8, объем которого увеличен с 2,9 до 3,1 л. Его параметры — 300 л. с. и 300 Нм.



Eagle Lightweight GT

На реставрации культовой для Jaguar модели E-Type, которую Энцо Феррари назвал самым красивым автомобилем всех времен, кормится немало мастерских. Из их числа и небольшая английская фирма Eagle E-Types из Восточного Сассекса, которая осенью показала свое купе Lightweight GT.

По сути, эта реплика E-Type представляет собой новую машину — со своим алюминиевым кузовом, на изготовление которого уходит 2500 человеко-часов, и оригинальным атмосферным 4,7-литровым мотором на основе оригинальной «шестерки» Jaguar в паре с 5-ступенчатой «механикой».



Eagle Lightweight GT



Eagle Lightweight GT

Отдача агрегата — 380 л. с. и 508 Нм, разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает менее 5 секунд, максимальная скорость достигает 273 км/ч. Ну, а самое главное — это неторопливое ручное производство: в компании говорят, что затраты труда на одну машину составляют немногим более 8 тысяч человеко-часов. Ежегодно в Англии будут собирать не более двух единиц Lightweight GT — к слову, именно эту машину Джереми Кларксон назвал «лучшим суперкаром 2020 года».



Volvo P1800 Cyan



Volvo P1800 Cyan

Создать что-то ностальгическое решили и в шведской гоночной команде Cyan Racing, которая в прежние годы (еще под брендом Polestar) занималась «подзарядкой» серийных моделей Volvo. Команда решила использовать свои наработки для рестомода P1800 Cyan, сделанного на базе эффектного купе Volvo P1800 образца 1964 года. Вместо родных агрегатов установлен двухлитровый турбомотор мощностью 420 л. с. от гоночного S60 TC1, 5-ступенчатая «механика» фирмы Holinger и самоблокирующийся дифференциал на задней оси. Также купе имеет расширенную колею, а инженеры решили обойтись без современной электроники — не предусмотрено даже ABS.



Volvo P1800 Cyan

Прием заказов на такой рестомод уже открыт и обойдется он в кругленькую сумму — около 500 тысяч долларов! Тираж, разумеется, строго ограничен.



Icon Thriftmaster Old School Edition

Американская компания Icon специализируется в основном на реставрации классических внедорожников и пикапов, хотя пару лет назад решила восстановить и купе Mercury 1949 года. Новый же рестомод под названием Thriftmaster «Old School Edition» сделан на основе пикапа Chevrolet 50-х гг. прошлого века (одна из машин серии Advance Design).



Icon Thriftmaster Old School Edition



Icon Thriftmaster Old School Edition

Под капотом тут скрывается 6,2-литровый V8 мощностью 436 л. с., который сблокирован с 4-ступенчатым «автоматом». Шасси (с независимой подвеской спереди и сзади) и тормоза — с использованием современных компонентов. Оснастили антикварный пикап и некоторыми современными удобствами — в частности, кондиционером и аудиосистемой с поддержкой Bluetooth.



Emory Porsche 356A



Emory Porsche 356A

Реставрационная фирма Emory Motorsports представила эксклюзивный рестомод на базе Porsche 356A 1959 года, построенный в единственном экземпляре по заказу одного из клиентов. Старый мотор уступил место 2,6-литровому агрегату с четырьмя цилиндрами, который конвертирован из оппозитной «шестерки» 3.6 от Porsche 911 серии 964. Пару 260-сильному двигателю с обозначением Emory-Rothsport Outlaw 4 составляет 4-ступенчатая «механика».



Emory Porsche 356A

Сзади используется независимая подвеска, а вместо барабанных тормозов — современные дисковые механизмы с 4-поршневыми суппортами. Также купе получило оригинальную отделку салона со съемным каркасом безопасности позади передних кресел и 15-дюймовые колесные диски особого дизайна с шинами Dunlop Signature HP с шинами размерности 205/55.