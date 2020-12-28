ГосТВ сообщило о попытках вербовки белорусских дипломата и офицера спецслужбами Польши

Источник материала: Ежедневник

фото: belnaviny.by

В телесюжете утверждалось, что после того, как помощник военного атташе и офицер отказались от «сотрудничества», польская сторона попыталась «замять скандал».

Как сообщил государственный телеканал "Беларусь 1" , "в ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС". Авторы сюжета сообщили, что "дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве".

Аналогичное предложение, утверждалось в сюжете, было сделано кадровому офицеру, проходившему в Польше языковые курсы: "та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС".

Военнослужащий передал эту информацию в Минск.

В телесюжете добавили, что поляки «случаи признали, но попытались замять скандал".