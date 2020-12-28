ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар начал падать, евро тоже дешевеет

28.12.2020 10:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На длинные выходные наш рубль уходил порядочно похудевшим сразу ко всем основным валютам. Многим интересно, чем он занимался эти трое суток и удастся ли ему поправиться до Нового года. Утро понедельника началось с немного резкого падения доллара.

Доллар со старта потерял 0,88 копейки. Стоит пока 2,5803. Смотрим, что он задумал.

Евро накануне упорно рвался к рекорду (3,1668 за 28 августа), но не дорвался. Сегодня у него уже минус — 0,54 копейки. Курс — 3,153.

У сотни российских рублей снова крупный плюс — 3,51 копейки, курс — 3,49.

В прошлый четверг доллар прибавил 0,53 копейки, стоил 2,5891. Евро подорожал на 0,98 копейки, до 3,1584. Сотня российских рублей прибавила 2,97 копейки, торговалась по 3,4549.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На длинные выходные наш рубль уходил порядочно похудевшим сразу ко всем основным валютам. Многим интересно, чем он занимался эти трое суток и удастся ли ему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Истории победителей в казино: «Летом выиграл 160 тысяч рублей и вложил в недвижимость»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика