Доллар начал падать, евро тоже дешевеет

Источник материала: Onliner

На длинные выходные наш рубль уходил порядочно похудевшим сразу ко всем основным валютам. Многим интересно, чем он занимался эти трое суток и удастся ли ему поправиться до Нового года. Утро понедельника началось с немного резкого падения доллара.

Доллар со старта потерял 0,88 копейки. Стоит пока 2,5803. Смотрим, что он задумал.

Евро накануне упорно рвался к рекорду (3,1668 за 28 августа), но не дорвался. Сегодня у него уже минус — 0,54 копейки. Курс — 3,153.

У сотни российских рублей снова крупный плюс — 3,51 копейки, курс — 3,49.

В прошлый четверг доллар прибавил 0,53 копейки, стоил 2,5891. Евро подорожал на 0,98 копейки, до 3,1584. Сотня российских рублей прибавила 2,97 копейки, торговалась по 3,4549.