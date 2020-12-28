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Доллар начал падать, евро тоже дешевеет
Источник материала: Onliner
На длинные выходные наш рубль уходил порядочно похудевшим сразу ко всем основным валютам. Многим интересно, чем он занимался эти трое суток и удастся ли ему поправиться до Нового года. Утро понедельника началось с немного резкого падения доллара.
Доллар со старта потерял 0,88 копейки. Стоит пока 2,5803. Смотрим, что он задумал.
Евро накануне упорно рвался к рекорду (3,1668 за 28 августа), но не дорвался. Сегодня у него уже минус — 0,54 копейки. Курс — 3,153.
У сотни российских рублей снова крупный плюс — 3,51 копейки, курс — 3,49.
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На длинные выходные наш рубль уходил порядочно похудевшим сразу ко всем основным валютам. Многим интересно, чем он занимался эти трое суток и удастся ли ему...
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