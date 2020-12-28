Истории победителей в казино: «Летом выиграл 160 тысяч рублей и вложил в недвижимость»

Источник материала: Onliner История инвестиций в недвижимость летом 2020-го может послужить началом книги о самых неудачных идеях уходящего года. Но Михаилу среди остальных будет чуть легче: эти деньги он выиграл, поэтому весы справедливости во вселенной останутся в прежнем положении. Сегодня вместе с компанией Parimatch рассказываем о веселых историях выигрышей в казино, в том числе — одном ошибочном.

Михаил: «Чтобы не впасть в азарт — завел отдельную карту»

Минчанин, 34 года. Как и большинство игроков в казино, он не хочет фотографироваться и делиться лишней информацией. Хотя признается, что казино — это просто удовольствие от игры, а не зависимость. Но бросать пока не пробовал.

— Впервые пошел в казино в 2009 году с друзьями за компанию. Мы оканчивали университет и перед защитой диплома решили развеяться — это была идея друзей, я вообще впервые попал в казино. Пару часов поиграли в автоматы, я нажимал случайные кнопки. Ушел с плюсом в тысяч тридцать (старыми, до деноминации) рублей. Ощущения были что-то с чем-то!





— Сейчас готов сформулировать, что азарт — это не хорошо и не плохо. Это приятный способ разгрузить мозг, который не каждому походит, все-таки игра часто заканчивается проигрышами. Чтобы не выходить за рамки, я завел себе карту для развлечений. Каждый месяц перевожу на нее фиксированную сумму (10—12% от дохода) плюс процент от выигрышей. Карту использую для казино, ставок и других развлечений. Если проигрываю, больше фиксированной суммы не перевожу.

До этого часто ловил себя на страхе. Да и сейчас, когда руки чешутся превысить лимит, немного страшно. Но пока не было ни разу, чтобы я перешагнул через него.

От ответа на вопрос, остается ли Михаил в плюсе по итогам более десятка лет, мужчина уходит общими словами:

— Напишите, что в плюсе.

— Тактика?

— Схемы разные. Лет пять назад все обсуждали, какими ставками лучше играть на автоматах — широкими или узкими. Со временем и опытом начинаешь пользоваться разными: где-то делаю много маленьких ставок. Например, до 5 рублей, в других — начинаю от $100 и поднимаю.

Последний раз ходил в казино до пандемии: наливают кофе, играет ненапряжная музыка, есть бар, внутри всегда убрано. Скажем так, было достойно. Как у них дела сейчас, я не знаю. На данный момент я больше играю в онлайн.

Там летом мне и повезло: пока это самая крупная сумма, которую удавалось получить, — 160 тысяч рублей. Ставил 4600 рублей за раунд. В обороте за вечер было больше 1 миллиона, а в итоге я выиграл 160 тысяч рублей. По летнему курсу евро — около 60 тысяч (с учетом налога, который в размере 4% исчисляется автоматически и уплачивается казино). Летом мне нужно было инвестировать в недвижимость. Выигрыш пришелся очень кстати плюс оставил приятный процент для карты развлечений.





— Как после выигрыша большой суммы денег продолжать ходить на работу, получать небольшую зарплату и не мечтать о том, что повезет снова?

— Я и до этого выигрывал в казино неплохие суммы, которые превышали мою зарплату, поэтому мысли бросать работу не приходят. Развлечение никогда не станет работой. В моем случае точно.

Вернувшийся с войны солдат поставил 25 пенсов, выиграл и молчал три дня

26-летний британский солдат Джон Хейвуд, вернувшийся из Афганистана, стал мультимиллионером после того, как ночью поставил 25 пенсов в онлайн-казино. А когда выиграл 13,2 миллиона фунтов стерлингов, то три дня никому не рассказывал. Он даже пошел на работу на следующий день.

— Я не мог поверить, что выиграл все эти деньги в то время, — и они до сих пор не опустились, — говорил потом Джон.





Когда дошло, то стали появляться планы по расходам.

— Первое, на что я потрачу деньги, это на лучшее медицинское лечение для моего отца, — размышлял Джон, так как его отец ждал пересадку сердца и легких. — Семья на первом месте, и я бы вернул все эти деньги, чтобы он снова был здоров.

Второе.

— Я стараюсь не увлекаться и действительно не знаю, что еще я куплю на эти деньги. Разве что желтый Bentley Continental GT. Я даже и не мечтал водить Bentley, не говоря уже о том, чтобы владеть им. У меня сейчас есть Fiat Punto.

Третье: огромный выигрыш позволил Джону оплатить круиз по Средиземноморью для своих родственников.

Англичанин выиграл в казино после отравления

Необычная история произошла в одном из люксовых казино Черногории. Она была записана на камеры наблюдения, поэтому и получила широкую огласку.

Около 15 лет назад в казино в узком составе сошлись любители больших ставок. Среди них был один англичанин, а главным соперником оказался представитель преступного мира. В первой части игры англичанин проиграл около 14 миллионов фунтов сопернику. Но смирившись с нервами, он занял небольшую сумму денег, чтобы вернуться в игру, и медленно стал возвращать проигранное.

Любопытный эпизод случился в середине вечера. Как выяснилось позже, друзья преступника отравили напиток Джеймса, и англичанин чуть не умер прямо во время игры. Его спас дефибриллятор, случайно оказавшийся в бардачке машины.

Вернувшийся за стол англичанин успел к финальному этапу игры с минимальной ставкой в один миллион долларов. И пошел ва-банк, поставив на кон 40,5 миллиона. Всего на кону оказалось $115 миллионов. Опешившие от «воскрешения» соперника, преступники так и не сумели еще раз совладать с нервами и проиграли все свои деньги. Фулл-хаус (тузы, дополненные шестерками у преступника, против стрит-флеша у Джеймса).





А находившийся час назад при смерти англичанин заказал праздничный ужин на двоих (с женщиной).

Американка успела сделать селфи до того, как ей сообщили об ошибке

Катрина Букман выиграла джекпот в игровом автомате в конце августа 2016 года. Дело было в Нью-Йорке, казино Resorts World Casino. Она даже сняла возбужденное селфи с игровым автоматом, на котором было написано $42 949 672. Это был бы самый большой джекпот игрового автомата в истории США.

— Я даже не могу описать это ощущение. Как будто все мое тело просто онемело, — сказал Букман в интервью CNN.





Но когда она вернулась на следующий день за деньгами, сотрудник казино удивил.

— Я сказала: «Так что же я выиграла?» Он сказал: «Ты ничего не выиграла».

Игровая комиссия штата выяснила, что машина Букман вышла из строя. У автомата, как и у всех в казино, есть оговорка, гласящая: «Неисправности аннулируют все платежи и игры». Автомат уже починили. Максимальная сумма выигрыша там могла бы составить $6,5 тысячи.

Вместо этого казино предложило Букман ужин за счет заведения.

— После объяснения обстоятельств г-же Букман мы предложили выплатить ей правильную сумму, которая была указана на распечатанном билете ($2,5). Неисправности машин случаются редко, и мы хотели бы извиниться перед г-жой Букман за любые неудобства, которые это могло причинить, — ответили в администрации казино.

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