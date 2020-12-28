XIaomi Mi 11 останется без зарядки в комплекте. И это после стеба над Apple

Источник материала: Onliner Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил в социальной сети Weibo, что смартфон Mi 11 не будет поставляться с зарядным устройством в комплекте. Руководитель компании объяснил это заботой об окружающей среде — точно как Apple обосновала отказ от «кубиков» в новой линейке iPhone.

Цзюнь отметил, что у многих людей дома хватает зарядных устройств. Выпуск новых — просто производство пластика, что вредит планете. При этом в середине октября, после премьеры iPhone, Xiaomi в своем Twitter уколола Apple постом «не переживайте, мы ничего не убирали из комплекта Mi 10T Pro».

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro . pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Похоже, в ближайший год основная масса новинок лишится зарядного устройства в комплекте. Кроме Apple и Xiaomi, ходят слухи о Samsung: якобы в коробке с Galaxy S21 не будет «кубика».

Впрочем, остановить удешевление продукции, как выяснилось, довольно легко — для этого должны подключиться регуляторы. Так, Франция оказалась единственной страной, где iPhone 12 поставляются с зарядкой в комплекте: это стало требованием государственных органов.