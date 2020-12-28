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Саша Бортич расплакалась, получив письмо от Тихановского
28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Актриса была растрогана ответом политзаключенного.
Белоруска, которая стала известной в России, актриса Саша Бортич
Саша Бортич и ранее проявляла свою гражданскую позицию: в августе, после президентских выборов, она
Во время президентской кампании актриса
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Актриса была растрогана ответом политзаключенного.
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