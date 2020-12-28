Саша Бортич расплакалась, получив письмо от Тихановского

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Актриса была растрогана ответом политзаключенного.





Белоруска, которая стала известной в России, актриса Саша Бортич не скрывала слез , когда получила письмо от блогера Сергея Тихановского. Она призвала писать письма политзаключенным: «Им нужны наше тепло и наша вера».









Саша Бортич и ранее проявляла свою гражданскую позицию: в августе, после президентских выборов, она вышла на одиночный пикет возле посольства Беларуси в Москве с плакатом «Жыве Беларусь».

Во время президентской кампании актриса публично поддерживала земляков , которые подписывались за альтернативных претендентов на президентский пост.