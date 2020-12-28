«Бедные дети». Белорусы не оценили детский утренник, который организовал ОМОН

Источник материала: Салiдарнасць

Силовики, жестоко подавляющие белорусские протесты, по всей видимости, решили поработать над имиджем.

Детский утренник проходил под эмблемой минского ОМОНа с изображением атакующего орла на черном фоне.

Как сообщил государственный телеканал ОНТ, на мероприятия были приглашены дети омоновцев – в сюжете они рассказали, что гордятся своими отцами, которые «защищают Беларусь».

Также на утренник доставили детей Радошковичской школы-интерната, куда силовики приезжали, чтобы поздравить сирот. Детям показали автозаки и дали потрогать амуницию, которая используется для разгона митингов.

Интересно, что для утренника, организованного ОМОНом, с трудом удалось найти костюмы. В праздничное агентство «Тилибом» обратилась «знакомая, которая попросила костюмы для выступления в ВУЗе».

– После чего вечером мы узнали, в каком мероприятии были задействованы наши костюмы. Я официально заявляю, что мы никакого отношения к организации и проведению данного мероприятия не имеем, – сообщил руководитель студии в Инстаграме (цитируется по reform.by ).

В комментариях в соцсетях многие белорусы раскритиковали ОМОН за использование детей в пропагандистских целях.

«Бедные дети – они еще не знают, кто их родители», – пишут белорусы в комментариях под видео с детского утренника.

Напомним, что после жестокого подавления протестов, которые осуществлялись с проведением пыток более 60 тысяч белорусов подписали петицию о признании белорусского ОМОНа и ГУБОПиКа террористическими организациями.