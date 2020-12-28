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«Бедные дети». Белорусы не оценили детский утренник, который организовал ОМОН
28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Силовики, жестоко подавляющие белорусские протесты, по всей видимости, решили поработать над имиджем.
Детский утренник проходил под эмблемой минского ОМОНа с изображением атакующего орла на черном фоне.
Как сообщил государственный телеканал ОНТ, на мероприятия были приглашены дети омоновцев – в
Также на утренник доставили детей Радошковичской школы-интерната, куда силовики приезжали, чтобы поздравить сирот. Детям показали автозаки и дали потрогать амуницию, которая используется для разгона митингов.
Интересно, что для утренника, организованного ОМОНом, с трудом удалось найти костюмы. В праздничное агентство «Тилибом» обратилась «знакомая, которая попросила костюмы для выступления в ВУЗе».
– После чего вечером мы узнали, в каком мероприятии были задействованы наши костюмы. Я официально заявляю, что мы никакого отношения к организации и проведению данного мероприятия не имеем, – сообщил руководитель студии в Инстаграме (цитируется по
В комментариях в соцсетях многие белорусы раскритиковали ОМОН за использование детей в пропагандистских целях.
«Бедные дети – они еще не знают, кто их родители», –
Напомним, что после жестокого подавления протестов, которые осуществлялись с проведением пыток более 60 тысяч белорусов подписали
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Силовики, жестоко подавляющие белорусские протесты, по всей видимости, решили поработать над имиджем.
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