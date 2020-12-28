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Головченко: До конца года все контракты по поставкам нефти в Беларусь будут подписаны

28.12.2020 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До конца года все контракты по поставкам нефти в Беларусь будут подписаны, заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Мы договорились с правительством России, что не надо все "складывать под елочку". По поставкам нефти в Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставках нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных условий. Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны", - подчеркнул Головченко.

По словам премьер-министра, "в этом году какого-то накала, напряженности нет". 

"Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год – Прим.) решаются", - подчеркнул он. 

Говоря об ожидаемых объемах поставки нефти из России в 2021 году, Головченко отметил, что они будут определяться целесообразностью. 

"Но российская сторона готова поставить под максимальный объем фактически, столько, сколько для нас будет выгодно перерабатывать. Там 18 миллионов тонн, то будем перерабатывать столько. Будет зависеть, конечно, от ситуации на рынке", - сказал он.
 
 
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До конца года все контракты по поставкам нефти в Беларусь будут подписаны, заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
 
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