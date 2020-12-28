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Роджер Федерер не выступит на Australian Open впервые с 1998 года

28.12.2020 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швейцарец Роджер Федерер не выступит на "Australian Open". Об этом сообщил агент теннисиста Тони Годсик.




"Роджер решил не играть на турнире. За последние месяцы он добился успеха в восстановлении колена и физподготовке. Однако он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант — вернуться к соревнованиям после февраля", — говорится в заявлении Годсика.

Последний раз Федерер пропускал Australian Open в 1998 году.
 
 
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Швейцарец Роджер Федерер не выступит на "Australian Open". Об этом сообщил агент теннисиста Тони Годсик.
 
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