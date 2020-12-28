|
Роджер Федерер не выступит на Australian Open впервые с 1998 года
Источник материала: Партизан
Швейцарец Роджер Федерер не выступит на "Australian Open". Об этом сообщил агент теннисиста Тони Годсик.
"Роджер решил не играть на турнире. За последние месяцы он добился успеха в восстановлении колена и физподготовке. Однако он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант — вернуться к соревнованиям после февраля", — говорится в заявлении Годсика.
Последний раз Федерер пропускал Australian Open в 1998 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарец Роджер Федерер не выступит на "Australian Open". Об этом сообщил агент теннисиста Тони Годсик.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)