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Убивать - можно! Рисовать на стенах - нельзя
Источник материала: Партизан
26-летняя девушка рисовала на домах и остановках "деструктивные" рисунки.
26-летнюю девушку задержали по подозрению в разрисовывании остановок и стен в Скиделе и его окрестностях. В ее доме нашли трафарет и краски, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, рисунки были нанесены в середине декабря и касались событий в стране. В отношении жительницы Скиделя возбуждено уголовное дело за "осквернение и порчу имущества".
Тем временем за убийства, пытки и жестокое насилие в отношении мирных протестующих со стороны силовиков по тысячам заявлений не возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела.
Зато дела возбуждаются пачками против тех, кого избивали и пытали...
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26-летняя девушка рисовала на домах и остановках "деструктивные" рисунки.
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