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ГосТВ сообщило о попытках вербовки белорусских дипломата и офицера спецслужбами Польши
Источник материала: Партизан
В телесюжете утверждалось, что после того, как помощник военного атташе и офицер отказались от «сотрудничества», польская сторона попыталась «замять скандал».
Как сообщил государственный телеканал
Аналогичное предложение, утверждалось в сюжете, было сделано кадровому офицеру, проходившему в Польше языковые курсы: "та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС".
Военнослужащий передал эту информацию в Минск.
В телесюжете добавили, что поляки «случаи признали, но попытались замять скандал".
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В телесюжете утверждалось, что после того, как помощник военного атташе и офицер отказались от «сотрудничества», польская сторона попыталась «замять скандал».
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