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Трамп подписал Акт о демократии для Беларуси
Источник материала: Партизан
Президент США подписал Акт о демократии для Беларуси.
Документ включен в пакет законодательных актов
«Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года» был утверждено сенатом 21 декабря.
Акт о демократии:
- призывает к новым выборам;
- признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;
- призывает освободить всех политических заключенных;
- поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;
- разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
- заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
- требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
- оказывает поддержку беларусским СМИ и представителям IT-сектора.
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Президент США подписал Акт о демократии для Беларуси.
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