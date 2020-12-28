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Трамп подписал Акт о демократии для Беларуси

28.12.2020 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США подписал Акт о демократии для Беларуси.


Документ включен в пакет законодательных актов H.R. 133, который был подписан Дональдом Трампом. О подписании сообщил пресс-секретарь Белого Дома Джад Дир. Этим же пакетом утвержден федеральный бюджет США на 2021 год.

«Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года» был утверждено сенатом 21 декабря.

Акт о демократии:

- призывает к новым выборам;
- признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;
- призывает освободить всех политических заключенных;
- поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;
- разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
- заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
- требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
- оказывает поддержку беларусским СМИ и представителям IT-сектора.
 
 
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Президент США подписал Акт о демократии для Беларуси.
 
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