Хороводы и танцы с козой: под Минском показали, как отмечали Коляды в деревнях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Колядные гулянья устроили в Минской области. Гостям показали, как в белорусских деревнях отмечали один из самых древних славянских праздников. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович поучаствовала.

Колядовщики в дома белорусов обязательно приходили с песнями. А один из участников непременно наряжался козой. Животное символизировало богатство и плодородие. Хозяева дома танцевали с гостями, а потом подавали угощение. Самое важное – задобрить козу, иначе не будет ни урожая, ни денег в следующем году. Закрыть перед колядующими дверь – значит, накликать беду.

«Считалось, что Коза – это главный участник. Ее всегда ждали и считали, что она приносит счастье», – говорит колядовщица Василиса Коваленко.

В городах и деревнях встречали батлейщиков как самых дорогих гостей. Народный кукольный театр появился в Беларуси в 16 веке. Сначала показывали религиозные постановки. Три столетия спустя батлейка стала своеобразным телевизором, где можно было увидеть местные новости: появились сюжеты на бытовые темы.

«Как муж и жена ссорятся, как пан ухаживает за девушкой, как люди на базаре разговаривают. Это показывает то время. И сейчас это интересно как для взрослых, так и для детей», – отметила научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта Полина Куранович.

Отмечать Коляды в музей народной архитектуры и быта многие приехали с детьми. Пока одни разглядывали праздничные сувениры на ярмарке, другие предпочли народные игры. Например, деревянного гусека нужно загнать в ямку палкой. Сейчас, как и столетия назад, дети любят новогодние праздники и верят в чудо.

«Дарят подарки, весело. Елку ставят»; «Я буду танцевать со своими подругами. Буду петь, буду веселиться. Это же праздник, нужно отмечать»; «Всегда интересно, там всякие представления показывают», – поделились впечатлениями дети.

Коляды когда-то считались самым главным праздником года. Языческое название возникло от слова «коло» – солнце. Люди знали, что после дня зимнего солнцестояния световой день увеличивался. А значит, можно было готовиться к работам на полях.