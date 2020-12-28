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Фазель ответил на письмо Левченко. Он предложил обсудить ЧМ-2021 с правительством и оппозицией
Источник материала: Tut.by
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на
В своем письме Рене Фазель заявляет, что ИИХФ всегда старается проводить чемпионат в самых оптимальных условиях для спортсменов, зрителей и СМИ, в том числе это касается и безопасности.
Также Фазель отмечает, что при проведении чемпионата никогда не учитываются политические факторы: ни влияние руководства страны, ни ее политических оппонентов.
При этом президент ИИХФ заявил, что готов выслушать предложения Левченко о том, как провести чемпионат мира, не касаясь политической повестки. Отмечается, что такой диалог также должен пройти с правительством Беларуси. Задача — не злоупотреблять чемпионатом для политического давления, а использовать спорт, как инструмент для обсуждения необходимых изменений в правительстве и конституции.
Фазель написал, что открыт для предложений, а также предложил убрать из обсуждения чемпионата политические вопросы. По мнению Рене, шансов на то, что в Беларуси произойдут глобальные изменения почти нет, но он надеется, что диалог с правительством и оппозицией поможет найти возможности для проведения «аполитичного чемпионата» в Минске и Риге.
Рене Фазель и генеральный секретарь Хорст Лихтнер также проинформировали, что независимый дисциплинарный комитет ИИХФ начал расследование в отношении Дмитрия Баскова.
Также руководство ИИХФ предложили Елене Левченко провести встречу со всеми заинтересованными сторонами. Среди возможных мест встречи называется Москва.
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на письмо белорусской баскетболистки Елены Левченко.
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