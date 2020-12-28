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В России впервые показали ударный беспилотник «Орион» с вооружением
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны России
«Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец», — сообщили в ведомстве.
На фото беспилотник представлен с балочными держателями под крыльями для крепления вооружения и прикрепленными к ним боeприпасами. Сам беспилотник имеет камуфляжную пустынную окраску.
«Орион» (ОКР «Иноходец») — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его «потолок» достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 км/ч.
Также в календаре размещены фотографии многофункционального истребителя Су-57, боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелой БМП «Армата» Т-15 и другие образцы.
Во втором календаре представлена служба в спецподразделениях. Его слоган — «Информации и патронов много не бывает». Фотографии к нему были сделаны во время реальной боевой работы подразделений российской армии. Он рассказывает «о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты российской армии», — отметили в ведомстве.
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По классу он примерно соответствует турецким «Байрактарам».
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