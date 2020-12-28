ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России впервые показали ударный беспилотник «Орион» с вооружением

28.12.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны России представило два календаря на 2021 год, в одном из которых впервые представлено изображение беспилотника большой продолжительности полета «Орион» в разведывательно-ударном варианте (ОКР «Иноходец»). Об этом пишет ТАСС.


Изображение: Министерство обороны России

«Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец», — сообщили в ведомстве.

На фото беспилотник представлен с балочными держателями под крыльями для крепления вооружения и прикрепленными к ним боeприпасами. Сам беспилотник имеет камуфляжную пустынную окраску.

«Орион» (ОКР «Иноходец») — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его «потолок» достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 км/ч.

Также в календаре размещены фотографии многофункционального истребителя Су-57, боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелой БМП «Армата» Т-15 и другие образцы.

Во втором календаре представлена служба в спецподразделениях. Его слоган — «Информации и патронов много не бывает». Фотографии к нему были сделаны во время реальной боевой работы подразделений российской армии. Он рассказывает «о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты российской армии», — отметили в ведомстве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По классу он примерно соответствует турецким «Байрактарам».
 
Новости дня
Новости разные
 
Банкир Тиньков в свой день рождения подарил по Тесле лучшим сотрудникам банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика