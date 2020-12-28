Характеристики потенциального бестселлера Samsung попали в Сеть

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых смартфонов популярной линейки Galaxy A. В Сети появились характеристики одного из главных устройств в серии — Galaxy A72. Об этом сообщает SamMobile .





Смартфон представят в двух версиях — с поддержкой 5G-сетей и только с LTE-модемом. Процессоры в этих аппаратах, соответственно, также будут различаться. 5G-версия якобы получит Qualcomm Snapdragon 750G, LTE-версия — Snapdragon 720G.

Также известно, что девайсы оснастят 8 ГБ оперативной памяти, экранами с AMOLED-матрицами диагональю в 6,7 дюйма, а также основными камерами как минимум из трех модулей. Вероятно, разрешение основного фотодатчика составит 64 Мп. «Из коробки» девайсы будут работать на Android 11 с оболочкой One UI 3.





Точной даты анонса аппарата пока неизвестно. Но почти наверняка гаджет презентуют в начале 2021-го года. Зато мы знаем предполагаемые цвета корпуса — черный, синий, белый и фиолетовый. На изображениях выше — рендеры с финальным дизайном Samsung Galaxy A72.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Samsung: