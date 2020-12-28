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Характеристики потенциального бестселлера Samsung попали в Сеть

28.12.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых смартфонов популярной линейки Galaxy A. В Сети появились характеристики одного из главных устройств в серии — Galaxy A72. Об этом сообщает SamMobile.


Смартфон представят в двух версиях — с поддержкой 5G-сетей и только с LTE-модемом. Процессоры в этих аппаратах, соответственно, также будут различаться. 5G-версия якобы получит Qualcomm Snapdragon 750G, LTE-версия — Snapdragon 720G.

Также известно, что девайсы оснастят 8 ГБ оперативной памяти, экранами с AMOLED-матрицами диагональю в 6,7 дюйма, а также основными камерами как минимум из трех модулей. Вероятно, разрешение основного фотодатчика составит 64 Мп. «Из коробки» девайсы будут работать на Android 11 с оболочкой One UI 3.


Точной даты анонса аппарата пока неизвестно. Но почти наверняка гаджет презентуют в начале 2021-го года. Зато мы знаем предполагаемые цвета корпуса — черный, синий, белый и фиолетовый. На изображениях выше — рендеры с финальным дизайном Samsung Galaxy A72.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Samsung:

 
 
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Смартфон представят в двух версиях - с поддержкой 5G-сетей и только с LTE-модемом.
 
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