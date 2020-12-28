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Прогноз курса белорусского рубля: уровень в 2,6 BYN за доллар не устоит
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусский рубль на прошедшей неделе резко ослабел: курс доллара на БВФБ подскочил на 3,3% и достиг максимального уровня с 1 декабря — 2,5891 рубля за доллар.
Одной из причин этого стало снижение предложения валюты на бирже, на что указывает сокращение объема биржевых торгов валютами. По-видимому, какие-то предприятия придерживают валюту в целях продажи ее уже в январе.
В то же время, многие новости, которые поступали на прошедшей неделе, были благоприятны для рубля.
21 декабря правительства РБ и РФ подписали соглашение о выделении Беларуси правительственного кредита в российских рублях на сумму, эквивалентную 0,5 млрд. долларов в текущем году, и такого же кредита в 2021 году.
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Белорусский рубль на прошедшей неделе резко ослабел.
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