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Прогноз курса белорусского рубля: уровень в 2,6 BYN за доллар не устоит

28.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз курса белорусского рубля: уровень в 2,6 BYN за доллар не устоит
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В конце декабря на валютном рынке РБ может повториться та же ситуация, что и в конце октября и ноября: курс доллара значительно вырастет и, возможно, вновь превысит уровень 2,6 рубля.

Белорусский рубль на прошедшей неделе резко ослабел: курс доллара на БВФБ подскочил на 3,3% и достиг максимального уровня с 1 декабря — 2,5891 рубля за доллар.

Одной из причин этого стало снижение предложения валюты на бирже, на что указывает сокращение объема биржевых торгов валютами. По-видимому, какие-то предприятия придерживают валюту в целях продажи ее уже в январе.

В то же время, многие новости, которые поступали на прошедшей неделе, были благоприятны для рубля.

21 декабря правительства РБ и РФ подписали соглашение о выделении Беларуси правительственного кредита в российских рублях на сумму, эквивалентную 0,5 млрд. долларов в текущем году, и такого же кредита в 2021 году.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на прошедшей неделе резко ослабел.
 
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