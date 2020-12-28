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Финансист рассказал, когда следует продавать доллары

28.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Финансист рассказал, когда следует продавать доллары
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Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют.

Национальная валюта на валютном рынке то слабеет, то крепнет. Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо покупать доллары в момент их спада к рублю. Относительно нынешнего курса, это примерно до 80 рублей. Продавать доллары следует на пике роста, при цене выше 80 рублей, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

- Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост – например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям, - заявил финансист в беседе с агентством «Прайм».

Специалист также заявил, что не стоит ждать возвращения рубля к прежним отметкам, однако время от времени она всё же укрепляется. В такие периоды и следует покупать иностранную валюту. Он также рекомендует совершать долгосрочные инвестиции в валюте, поскольку так больше гарантий, что он а не обесценится в ближайшие годы.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Специалист назвал отметку, до которой происходит рост курса валюты.
 
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