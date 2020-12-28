|
Финансист рассказал, когда следует продавать доллары
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Национальная валюта на валютном рынке то слабеет, то крепнет. Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо покупать доллары в момент их спада к рублю. Относительно нынешнего курса, это примерно до 80 рублей. Продавать доллары следует на пике роста, при цене выше 80 рублей, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
- Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост – например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям, - заявил финансист в беседе с агентством
Специалист также заявил, что не стоит ждать возвращения рубля к прежним отметкам, однако время от времени она всё же укрепляется. В такие периоды и следует покупать иностранную валюту. Он также рекомендует совершать долгосрочные инвестиции в валюте, поскольку так больше гарантий, что он а не обесценится в ближайшие годы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалист назвал отметку, до которой происходит рост курса валюты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)