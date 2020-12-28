Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Нашей Ниве» Косов. «Мне сказали, что по анонимному сообщению есть основания полагать, что в этой квартире совершено убийство», — рассказалКосов.

«Через некоторое время мне перезвонили, мол, квартира вскрыта на основании этого анонимного сообщения. Следы убийства, естественно, не были обнаружены, но на балконе найден бело-красно-белый флаг. Они трактуют это как правонарушение по статье 23.34, поэтому мне нужно в пятницу явиться для разбирательства. Повестку прислали в вайбер поздно вечером, однако увидел я ее только утром», — говорит Андрей Косов.

«Свидетелем выступал начальник отдела идеологии местного исполкома Виктор Супрун, который увидел флаг с улицы. Оказалось, что первоначальные слова об убийстве в квартире — только фантазии какого-то «неизвестного». В реальности квартира вскрывалась, так как существовало подозрение, что в ней может происходить «несанкционированное собрание по подготовке к массовому мероприятию», — говорит Косов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юрист повесил в пустой квартире в Ганцевичах БЧБ флаг. Ее вскрыли по анонимке Квартиру вскрывали без предварительной санкции прокурора.