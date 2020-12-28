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Юрист повесил в пустой квартире в Ганцевичах БЧБ флаг. Ее вскрыли по анонимке

28.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Юрист повесил в пустой квартире в Ганцевичах БЧБ флаг. Ее вскрыли по анонимке
Фото: nn.by
Юрист Андрей Косов обслуживает ИТ-компании, живет в Минске, а квартира в Ганцевичах осталась ему от умерших родителей.

В начале декабря Андрей приезжал в Ганцевичи и повесил на балконе национальный бело-красно-белый флаг с гербом Ганцевичей. Потом уехал в Минск.

Через несколько дней, в четверг, 10 декабря, ему позвонили из ганцевичской милиции и поинтересовались, не мог ли бы он подъехать по этому адресу и открыть дверь.

«Мне сказали, что по анонимному сообщению есть основания полагать, что в этой квартире совершено убийство», — рассказал «Нашей Ниве» Косов.


Он ответил, что не может по голосу идентифицировать работников милиции, и положил трубку.

«Через некоторое время мне перезвонили, мол, квартира вскрыта на основании этого анонимного сообщения. Следы убийства, естественно, не были обнаружены, но на балконе найден бело-красно-белый флаг. Они трактуют это как правонарушение по статье 23.34, поэтому мне нужно в пятницу явиться для разбирательства. Повестку прислали в вайбер поздно вечером, однако увидел я ее только утром», — говорит Андрей Косов.


На следующий день Косов позвонил дежурному Ганцевичского РОВД и уточнил, работают ли в милиции на самом деле лица, упомянутые в повестке.

Явиться в Ганцевичи к 12:00 он не мог, поэтому сказал милиционерам, что может приехать в понедельник. Разговор закончился на том, что поручение провести опрос передадут местным сотрудникам в Минск по месту жительства, и он даст объяснения здесь.

В итоге, «дело передали» — Косову позвонил якобы участковый из Минской «опорки», попросил подойти и дать объяснения. Но когда Косов пришел, его задержали сотрудники Ганцевичского РОВД и отвезли ночью в Ганцевичи. Там Косов трое суток ждал суда.

«Свидетелем выступал начальник отдела идеологии местного исполкома Виктор Супрун, который увидел флаг с улицы. Оказалось, что первоначальные слова об убийстве в квартире — только фантазии какого-то «неизвестного». В реальности квартира вскрывалась, так как существовало подозрение, что в ней может происходить «несанкционированное собрание по подготовке к массовому мероприятию», — говорит Косов.


Юрист повесил в пустой квартире в Ганцевичах БЧБ флаг. Ее вскрыли по анонимке

Квартиру вскрывали без предварительной санкции прокурора, а по решению руководителя местной милиции с уведомлением прокурора постфактум.

Председатель Ганцевичского суда Владимир Космач признал Косова виновным и оштрафовал на 10 базовых.
 
Теги: Минск
 
 
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Квартиру вскрывали без предварительной санкции прокурора.
 
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