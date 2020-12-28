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Сны в ночь на 28 декабря - вещие: что категорически запрещено делать, все традиции на сегодня

28.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сны в ночь на 28 декабря - вещие: что категорически запрещено делать, все традиции на сегодня
Коллаж: РБК-Украина
28 декабря в Украине в православной церкви почитается память преподобного Трифона Печенгского, в народе день называли Тифоновым. У католиков сегодня - День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, а в мире - Международный день кино. С какими запретами издавна был связан этот день в Украине, какие традиции нужно было соблюдать и по каким приметам судили о будущей погоде – читайте в нашем материале.

28 декабря свои именины празднуют Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

Традиции дня


28 декабря, в день Святого Тифона, было принято ему молиться. Он считался покровителем моряков, поэтому обращались к нему в случае опасности.

Считалось, что сны в эту ночь показывают, в каком состоянии находится внутренняя энергия. Если приснился кошмар, значит, необходимо остановиться и разобраться в себе. Хорошие сновидения обычно сбываются в течение 3 дней.

В этот период уже потихоньку прибывал день, а чтобы ему помочь стать светлее и ярче, люди рано поутру выносили на двор горячие угли и высыпали на снег. Так отпугивали нечистую силу.

Что нельзя делать 28 декабря
Запрещено в этот день смеяться над ближним. Считается, что в противном случае очень скоро придётся пролить столько же слез, сколько было смеха.

Не рекомендуется 28 декабря облачаться во все тёмное. Необходимо, чтобы хотя бы один предмет туалета был светлого (в идеале белого) цвета. Тогда удастся избежать встречи с нечистой силой.

Не стоит в этот понедельник жаловаться на мороз, иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

В этот день лучше не браться за новые проекты. Причём обсуждать и планировать их можно, а вот приступать к решительным действиям наши предки не советовали. Они говорили, что успехов в новых делах не будет.

Приметы на сегодня


Если кошка очень просится в дом – к сильному морозу.

Если утром дует северный ветер – будет холодно.

Заметили на деревьях иней – будет хороший урожай овса.

Какая погода на Тифонов день, такой погоды ждать в марте.

Красная заря – ударят морозы.

Если на полях снег лежит гладко – жди неурожая.

Синицы собрались стаями и сильно чирикают – будет холодно.
 
 
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