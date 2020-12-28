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Фото: РИА Новости

«В условиях глобальной депрессии страна с промышленностью будет обречена на девальвацию своей валюты. Просто чтобы поддержать промышленность, поэтому валюты-убежища — у стран, где промышленности нет, или где она не критична», — подчеркнул он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Спасайте деньги»: россиян предупредили о неизбежной девальвации При покупке валют экономист посоветовал выбирать те из них, которые не зависят от производства.