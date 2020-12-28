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Российский рубль подскочил до максимума за 115 дней утром 28 декабря на БВФБ

28.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский рубль подскочил до максимума за 115 дней утром 28 декабря на БВФБ
Иллюстративное фото
Торги на последней неделе уходящего года открылись ослаблением доллара и евро, но резкий рост российской валюты потащил за собой корзину валют. Её стоимость выросла ещё на 0,39% до максимума за 111 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:11:

Курс доллара упал на 0,0088 BYN до 2,5803 BYN/USD и покинул максимум за три с половиной недели.

Белорусский рубль прерывает серию из четырёх последовательных укреплений доллара.

Курс евро снизился на 0,0054 BYN до 3,1530 BYN/EUR. Евровалюта покинула максимум за 115 дней.

Курс российского рубля улетел вверх сразу на 0,0351 BYN до 3,4900 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень с начала сентября.

Московская биржа


Торги в понедельник открылись снижением курса доллара до 73,95 российских рублей. Курс евро подешевел до 90,30 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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