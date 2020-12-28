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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский рубль подскочил до максимума за 115 дней утром 28 декабря на БВФБ Курс доллара упал на 0,0088 BYN до 2,5803 BYN/USD.

По даннымна 10:11:Курс доллара упал на 0,0088 BYN до 2,5803 BYN/USD и покинул максимум за три с половиной недели.Белорусский рубль прерывает серию из четырёх последовательных укреплений доллара.Курс евро снизился на 0,0054 BYN до 3,1530 BYN/EUR. Евровалюта покинула максимум за 115 дней.Курс российского рубля улетел вверх сразу на 0,0351 BYN до 3,4900 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень с начала сентября.Торги в понедельник открылись снижением курса доллара до 73,95 российских рублей. Курс евро подешевел до 90,30 российских рублей.