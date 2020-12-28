Источник материала: UDF



Фото: АР

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в пояснении к документу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп утвердил «Акт о демократии в Беларуси» Этот документ предоставляет дополнительные полномочия президенту США по введению санкций.

В состав HR 133 включен и недавно утвержденный Сенатом «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».Этот документ предоставляет дополнительные полномочия президенту США по введению санкций в связи с выборами 2020 года в Беларуси и последовавшими за ними событиями.Законопроект был представлен конгрессменом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси»;призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.