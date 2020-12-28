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Трамп утвердил «Акт о демократии в Беларуси»

28.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Трамп утвердил «Акт о демократии в Беларуси»
Фото: АР
Президент США Дональд Трамп подписал закон о федеральном бюджете США (HR133). Об этом сообщил в твиттере заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

В состав HR 133 включен и недавно утвержденный Сенатом «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».

Этот документ предоставляет дополнительные полномочия президенту США по введению санкций в связи с выборами 2020 года в Беларуси и последовавшими за ними событиями.

Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в пояснении к документу.


Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси»;

призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;

призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;

поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;

разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.
 
 
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Этот документ предоставляет дополнительные полномочия президенту США по введению санкций.
 
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