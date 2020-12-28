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Головченко сообщил о подписании нефтяных контрактов с крупными поставщиками России
28.12.2020 11:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
До конца года, заверил премьер, будут подписаны все контракты.
Премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала
В нынешнем году, судя по заявлениям Головченко, процесс идут куда более гладко. " С рядом крупных [российских] поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий. Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны", сообщил премьер.
Глава правительства подчеркнул, что процесс заключения договоров идет без "накала или напряженности".
По словам премьера, российские поставщики готовы обеспечить максимальный объем поставок, но в конечном итоге он будет определяться экономической целесообразностью: «Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн тонн - будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке".
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До конца года, заверил премьер, будут подписаны все контракты.
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