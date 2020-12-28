Головченко сообщил о подписании нефтяных контрактов с крупными поставщиками России

Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

До конца года, заверил премьер, будут подписаны все контракты.

Премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1" рассказал, как идет процесс подписания контрактов на поставку российской нефти в будущем году. Напомним, что в начале 2020 года стороны из-за ценовых разногласий не смогли сделать это вовремя, в результате чего Беларусь в течение нескольких месяцев была вынуждена закрывать свои потребности за счет альтернативных источников (из Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджана, США) и собственной нефти.

В нынешнем году, судя по заявлениям Головченко, процесс идут куда более гладко. " С рядом крупных [российских] поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий. Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны", сообщил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что процесс заключения договоров идет без "накала или напряженности".

По словам премьера, российские поставщики готовы обеспечить максимальный объем поставок, но в конечном итоге он будет определяться экономической целесообразностью: «Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн тонн - будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке".