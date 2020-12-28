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Юрий Дудь: Белорусы, родные, держитесь!
Источник материала: Хартия'97
Юрий Дудь: Белорусы, родные, держитесь!
Известный российский блогер поддержал белорусский народ.
В новом выпуске на Youtube-канале «вДудь» российский журналист Юрий Дудь взял интервью у украинского телеведущего и блогера Антона Птушкина.
Участники заметили красно-белую метку на дороге и случайно порассуждали о политике, обращает вни
«Белорусы, родные, держитесь!» — сказал Юрий Дудь.
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Известный российский блогер поддержал белорусский народ.
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