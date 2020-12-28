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Юрий Дудь: Белорусы, родные, держитесь!

28.12.2020 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Юрий Дудь: Белорусы, родные, держитесь!

  • 28.12.2020, 11:16
Юрий Дудь: Белорусы, родные, держитесь!
Юрий Дудь

Известный российский блогер поддержал белорусский народ.

В новом выпуске на Youtube-канале «вДудь» российский журналист Юрий Дудь взял интервью у украинского телеведущего и блогера Антона Птушкина.

Участники заметили красно-белую метку на дороге и случайно порассуждали о политике, обращает вни

«Белорусы, родные, держитесь!» — сказал Юрий Дудь.

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Известный российский блогер поддержал белорусский народ.
 
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