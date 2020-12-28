В воскресенье три человека утонули, провалившись под лед

Сразу три человека погибли в воскресенье, 27 декабря, провалившись под лед.





Первая трагедия произошла, по данным МЧС, утром на водохранилище Днепрец недалеко от деревни Полящицы (Горецкий район) — здесь погибли два мужчины (52 и 37 лет). Вторая — днем на водохранилище Цнянское (67-летний мужчина).

Как сообщили в УСК по Могилевской области, погибшими в водах Днепровца два рыбака из Орши.

«Предположительно, при бурении лунок для ловли рыбы мужчины провалились под лед. Поверхность озера не была полностью покрыта льдом, а в месте, где мужчины рыбачили, толщина льда не превышала 5 см», — отметили в СК.