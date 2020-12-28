Кто в Минске зарабатывает больше всех

По данным главного статистического управления Минска, в ноябре 2020 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1.839,3 рубля, что на 33,2 рубля, или на 1,8%, больше, чем в октябре.





Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го увеличилась на 11%.

Самую высокую зарплату в столице в ноябре получили IT-специалисты — 5.999,5 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.760,5 рубля, воздушного транспорта — 2.414,7 рубля, телекоммуникационной сферы — 2.215,8 рубля, животноводства — 2.259,7 рубля, химической промышленности — 2.146,6 рубля, финансового и страхового сектора — 2.040,7, бухгалтеры, архитекторы и инженеры — 2.025,8.

Самая низкая зарплата у работников столичных библиотек, архивов, музеев (856,6 рубля), творческих работников (858 рублей).

В ноябре 2020 года в промышленности города средняя зарплата составила 1.486,2 рубля, в строительстве — 1.709,1 рубля, сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.521,6 рубля, розничной торговле — 1.292,6 рубля, образовании — 1.074,6 рубля. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.676,5 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 1.065,2. В Брестской области средняя зарплата составила 1.117,7 рубля, в Витебской — 1.080 рублей, Гомельской — 1.141,5 рубля, Гродненской — 1.128,4 рубля, Минской — 1.297,4 рубля.