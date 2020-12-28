Бывшие сотрудники Илона Маска создали, вероятно, самую дорогую палатку в мире

Источник материала: Onliner

Как альтернативу туристическим палаткам свою работу, получившую название Jupe, преподносят сами ее авторы. Строго говоря, проект представляет собой мобильную капсулу, которая может быть установлена практически везде, но в рюкзаке за плечами ее уже не перенесешь. Стоимость удовольствия — от $17,5 тыс.

Jupe — сокращенно от Jupiter («Юпитер»). «Космическое» имя должно подчеркивать прогрессивность, футуристичность проекта, над которым работали бывшие сотрудники Tesla, Space X и Airbnb. Капсулы производятся на фабрике в Лос-Анджелесе, предзаказ уже открыт, а поставки начнутся в будущем году. Первая ожидается уже весной.













Площадь «палатки» составляет чуть больше 10 кв. м. Каркас сделан из алюминия, который может получать дополнительную подсветку. Внутри полноразмерная кровать на подиуме, в котором находится пространство для хранения вещей, имеются также стол и стул. Капсула автономная, электричество обеспечивают солнечные панели и аккумуляторные батареи, есть USB-зарядки и Wi-Fi. За дополнительную плату объект оснащается аудиосистемой, голосовым помощником и даже сейфом. Сборка Jupe будет занимать несколько часов. Обычную палатку, конечно, можно установить куда оперативнее, но и уровень комфорта будет иным.











