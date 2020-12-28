Разговорчики в сети: «Интересно даже, а зачем офицер проходил языковые курсы именно в Польше?»

Источник материала: Салiдарнасць

Реакция на рассказы БТ о попытках вербовки белорусских военных польскими спецслужбами.

Как сообщили в сюжете «Политические итоги Беларуси 2020 года», специалисты польских спецслужб пытались завербовать помощника военного атташе и «кадрового офицера, который проходил в Польше языковые курсы».

— В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве, — заявил ведущий в воскресенье на телеканале «Беларусь 1» (цитируется по TUT.BY ).

По информации БТ, второй случай также произошел в Варшаве.

— Кадровому офицеру, что проходил в Польше языковые курсы, та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС. Мол, власть скоро рухнет, подумайте о будущем. Офицер подумал и сообщил о попытках вербовки в Минск, — рассказали в сюжете.

Утверждается, что МИД Беларуси уже отреагировал по обоим фактам, а «польские партнеры признали факты, но хотели замять скандал». Другие подробности не приводятся.

«А можно ли увидеть документик с признанием польских партнёров, а то мама говорила не верить БТ на слово?» — отреагировали на дискуссионной площадке talks.by .

«А языковые курсы в Беларуси уже не проводят? Ну , что за детский сад...» — отреагировал еще один участник дискуссии.

«Предлагается поверить на слово)) Интересно даже, а зачем офицер проходил языковые курсы именно в Польше?» — смеются на форуме.