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"Москва может не сомневаться" Санников обещает, что белорусы будут воевать против России в случае оккупации

28.12.2020 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат на президентских выборах 2010 года и бывший заместитель иностранных дел Беларуси Андрей Санников считает, что белорусы готовы с оружием в руках защищать независимость страны.

В случае необходимости белорусы готовы взять в руки оружие, чтобы защитить свой государственный суверенитет от российских интервентов, уверен политик.

В этом заверил белорусский оппозиционер, политик и дипломат, екс-заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Санников в эфире еженедельной программы «Студия Запад с Антоном Борковським на Еспресо.TV».

«Одно дело демонстрация пропаганды на территории Беларуси или отправка пропагандистов и другое дело появление чужих войск в чужих мундирах на территории нашего государства. Вот этого терпеть белорусы точно не будут. 

И на нашей стороне будут все законы и международное право, потому что вооруженное сопротивление против оккупантов — это святая обязанность каждого гражданина, который обязан защищать свою страну. В том числе и вооруженные силы Беларуси обязаны этим заниматься», — отметил политик.

Предварительные расчеты Кремля в данном случае, как подчеркнул Санников, вновь окажутся ошибочными.

«Как не ожидали такой мощной революции в Беларуси, так, наверное, неправильно оценивают и то, какой отпор могут дать любым намерениям российских военных или ментов», — уверен Андрей Санников.


Ранее российское издание The Insider опубликовало на своих страницах документы, авторство которых приписывает генералу Службы внешней разведки РФ Владимиру Чернову, начальнику управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
 
 
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Экс-кандидат на президентских выборах 2010 года и бывший заместитель иностранных дел Беларуси Андрей Санников считает, что белорусы готовы с оружием в руках...
 
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