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Банкир Тиньков в свой день рождения подарил по Тесле лучшим сотрудникам банка

28.12.2020 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский бизнесмен Олег Тиньков в свой день рождения подарил пять автомобилей Tesla пяти лучшим сотрудникам Тинькофф Банка — «в благодарность за многолетнюю работу, высокие результаты и важный вклад в общее дело».



Как рассказал миллиардер в Instagram, электрокары для подарков он купил за личные деньги.

«2020-й выдался сложным, но для всей нашей команды Тинькофф — это год крутых достижений: стали третьим крупнейшим банком страны по количеству клиентов, достигли исторических высот в капитализации, заработали для акционеров большую прибыль и продолжаем радовать клиентов новыми классными продуктами и сервисами», — написал Олег Тиньков.

«Т-Команда — вы молодцы, так держать! С вами — хоть в огонь, хоть в воду! И помните, у нас впереди еще много непокоренных высот! Теперь вы ЗАРЯЖЕНЫ практически в буквальном смысле», — добавил бизнесмен.

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Он отметил, что среди тех, кто получил в подарок Tesla, есть люди, которые когда-то пришли в Тинькофф Банк работать операторами кол-центра, и пообещал подарить по «Тесле» лучшим сотрудникам банка и в 2021 году.
 
 
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Российский бизнесмен Олег Тиньков в свой день рождения подарил пять автомобилей Tesla пяти лучшим сотрудникам Тинькофф Банка — «в благодарность за многолетнюю...
 
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