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Леонид Ковель о Белшине: «Руководители просто не хотят развиваться. Они застряли на одном месте, не двигаются»

28.12.2020 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-нападающий Белшины Леонид Ковель поделился мнением о причинах вылета команды из элиты, а также рассказал о средней зарплате в клубе.





— В Белшине разве можно нормально заработать?

— Конечно, нет. В Беларуси лишь пару клубов остались, где можно получать нормальные деньги. А остальные… Вот и в Белшине не все гладко было в этом плане. Говорить подробно не хочется, но, однозначно, по финансам команда соответствует своему предпоследнему месту в чемпионате. Грубо говоря, получали мы «по пятьсот», но рублей:).

Как мне кажется, Белшина не готова к высшей лиге. Вроде условия для работы есть, база неплохая, стадион, но такое ощущение, что там никому эта элита не нужна. Я смотрел на все, что происходит в клубе, и могу сказать одно: там, имея все, руководители просто не хотят развиваться. Они застряли на одном месте, не двигаются и думают, что это нормально. Это касается в целом отношения к делу. Когда мы играли в «вышке», я даже не видел единого желания в клубе сохранить место в элите. Кто-то хотел этого, а кому-то было все равно. Я уверен, что если бы все преследовали одну цель, то Белшина бы не вылетела в первую лигу. Но руководители, наверное, мыслят такими категориями, что лучше быть первым парнем на деревне, то есть лучше выигрывать в первой лиге, чем в «вышке» болтаться внизу, — сказал Ковель.

Напомним, по итогам сезона Белшина покинула элиту, заняв 15-е место в таблице.

Ковель провел 30 игр в чемпионате, в которых отметился девятью голами и тремя ассистами.

Для 34-летнего форварда прошлый сезон стал самым результативным в карьере.
 
 
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Экс-нападающий Белшины Леонид Ковель поделился мнением о причинах вылета команды из элиты, а также рассказал о средней зарплате в клубе.
 
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