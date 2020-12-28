Леонид Ковель о Белшине: «Руководители просто не хотят развиваться. Они застряли на одном месте, не двигаются»

















— В Белшине разве можно нормально заработать?





— Конечно, нет. В Беларуси лишь пару клубов остались, где можно получать нормальные деньги. А остальные… Вот и в Белшине не все гладко было в этом плане. Говорить подробно не хочется, но, однозначно, по финансам команда соответствует своему предпоследнему месту в чемпионате. Грубо говоря, получали мы «по пятьсот», но рублей:).





Как мне кажется, Белшина не готова к высшей лиге. Вроде условия для работы есть, база неплохая, стадион, но такое ощущение, что там никому эта элита не нужна. Я смотрел на все, что происходит в клубе, и могу сказать одно: там, имея все, руководители просто не хотят развиваться. Они застряли на одном месте, не двигаются и думают, что это нормально. Это касается в целом отношения к делу. Когда мы играли в «вышке», я даже не видел единого желания в клубе сохранить место в элите. Кто-то хотел этого, а кому-то было все равно. Я уверен, что если бы все преследовали одну цель, то Белшина бы не вылетела в первую лигу. Но руководители, наверное, мыслят такими категориями, что лучше быть первым парнем на деревне, то есть лучше выигрывать в первой лиге, чем в «вышке» болтаться внизу, — сказал Ковель.





Напомним, по итогам сезона Белшина покинула элиту, заняв 15-е место в таблице.





Ковель провел 30 игр в чемпионате, в которых отметился девятью голами и тремя ассистами.





Для 34-летнего форварда прошлый сезон стал самым результативным в карьере.