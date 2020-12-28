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Прогноз: Беларусь достигнет $100 млрд ВВП не раньше 2032 года

28.12.2020 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь стремительно съезжает вниз в рейтинге стран по объему ВВП и в ближайшие 15 лет эта тенденция не изменится. Это следует из отчета Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

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В рейтинге CEBR наша страна поднималась с 2005 по 2010 годы: с 73 на 69 место. Затем в следующие 5 лет Беларусь опустилась на 75-е, в этом году — на 80-е место. В следующем году по прогнозу республика опустится еще на 1 строку, в 2025-м окажется на 83 месте, в 2030-м — на 84-м, а в 2035-м на 85 месте.

Дело в том, что по прогнозу CEBR, среднегодовые темпы роста белорусского ВВП составят до 1,4% в период с 2021 по 2025 год, а затем замедлятся до 1,3% в 2026 — 2035 гг. В результате в ближайшие 15 лет позиции Беларуси в рейтинге мировой экономической лиги ухудшатся, а заветного рубежа ВВП в $ 100 млрд. мы достигнем не ранее 2032 года. В то же время Украина переместится в рейтинге с 58 места на 50, Казахстан — с 54 на 48-е. Позиции наших ближайших соседей — России, Литвы, Латвии и Польши — изменятся на +/- 1 — 2 строчки.

Напомним, что Таблица экономического рейтинга 195 стран мира с 2009 года по традиции публикуется к новогодним праздникам. Рейтинг рассчитывается путем оценки ВВП текущего года в долларах в текущих ценах, а затем прогнозирования реального ВВП с учетом инфляции и обменных курсов для каждой страны на следующие 15 лет.
 
 
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Беларусь стремительно съезжает вниз в рейтинге стран по объему ВВП и в ближайшие 15 лет эта тенденция не изменится. Это следует из отчета Центра экономических и...
 
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