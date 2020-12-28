"СБ. Беларусь сегодня" председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам ПП НС РБ Людмила Нижевич и депутат Сергей Стельмашонок ответили на некоторые вопросы на примерах. На порталепредседатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам ПП НС РБи депутатответили на некоторые вопросы на примерах.





Как надо платить налог, если автомобиль продан?

Оплачивать транспортный налог нужно будет ежегодно за фактический период владения автотранспортом в календарном году.





Пример. Машина снята с учета и продана в июле. Соответственно предыдущий ее собственник перестает уплачивать налог с первого числа месяца, следующего за месяцем (в данном случае с 1 августа), в котором транспортное средство снято с учета. Следовательно, новому владельцу налог начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации.





Если авто есть, но я его не использую – тоже придется платить?

Людмила Нижевич поясняет, что платить налог должны все владельцы транспортных средств, которые зарегистрированы в ГАИ МВД. Если есть основания снять авто с учета, автовладельцу лучше это сделать заранее. В таком случае платить не придется. По ее словам, следующий 2021 год станет переходным, за этот период важно актуализировать базу транспортных средств, чтобы не произошла путаница.





Пример. Владелец имеет автомобиль, находящийся в нерабочем или аварийном состоянии. Его невозможно восстановить, но при этом он состоит на учете в ГАИ. До 1 июля 2021 года владельцу необходимо обратиться в органы регистрации автотранспорта МВД для снятия машины с учета, иначе ему придется также платить налог.





Если не прошел техосмотр в 2020-м, сколько платить в 2021-м?

В следующем году физические лица, у которых на 1 июля 2021 года будут зарегистрированы транспортные средства и которые не уплатили госпошлину за допуск транспортных средств к участию в движении до 1 января 2021 года, не позднее 15 декабря 2021 года должны будут внести аванс в размере одной базовой величины (исходя из ее размера на 1 января 2021 года) на каждое транспортное средство. За прицеп, прицеп-дачу и мотоцикл – 20 рублей. В 2022 году в зависимости от фактического периода владения автотранспортом в 2021 году нужно будет доплатить. Окончательная уплата налога за 2021 год должна быть произведена владельцем транспортного средства не позднее 15 ноября 2022 года.





Пример. Автомобиль ВАЗ-2106 выпущен и поставлен на учет в 1992 году. Его разрешенная масса не более 1,5 тонны. Владелец автомобиля – пенсионер, ветеран ВОВ или инвалид I или II группы, у которого есть действительное водительское удостоверение. Если он не оплатил госпошл у до 01.01.2021, начисление и уплата транспортного налога будет производиться в следующем порядке.





Транспортный налог по такому автомобилю составит 30 рублей 50 копеек (согласно установленным ставкам и предусмотренной Налоговым кодексом льготы в размере 50% за 2021 год). При этом до 15 декабря 2021 года владелец автомобиля должен будет оплатить аванс в размере базовой величины. Доплата в размере 1 рубль 50 копеек должна быть произведена не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налоговой инспекции, направленного владельцу авто до 1 сентября 2022 года.





А если уже прошел техосмотр в 2020 году?

Владельцы транспортных средств, которые прошли техосмотр в 2020 году и заплатили госпошлину, освобождаются от транспортного налога на этот период.





Пример. Автовладелец в апреле 2020 года получил разрешение на участие в дорожном движении при прохождении техосмотра с уплатой госпошлины за два года. В этом случае за 2021 год транспортный налог для таких автовладельцев не начисляется, за 2022 год начисление налога производится с 1 мая по 31 декабря 2022 года.





Оплату транспортного налога за 2022 год владельцу транспортного средства необходимо будет произвести на основании извещения налоговой инспекции, направленного в его адрес, не позднее 15 ноября 2023 года.





Пример. Автовладелец в июле 2020 года получил разрешение на участие в дорожном движении при прохождении техосмотра с уплатой на один год. В этом случае в 2021 году владельцу транспортного средства оплату налога производить не придется и только в 2022 году налоговый орган определит размер оплаты за 2021 год за период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Оплату транспортного налога за 2021 год владельцу транспортного средства необходимо будет произвести на основании извещения налоговой инспекции, направленного в его адрес, не позднее 15 ноября 2022 года.





sb.by , местным Советам депутатов предоставлено право полностью или частично освобождать от уплаты транспортного налога физические лица, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Как отмечает, местным Советам депутатов предоставлено право полностью или частично освобождать от уплаты транспортного налога физические лица, которые находятся в сложной жизненной ситуации.





"Учитывая данную возможность, а также то, что и сегодня часть собранных средств направляется местным органам власти на строительство, капитальный, текущий ремонт местных дорог и отдельных элементов улиц, у местных органов власти есть максимальная заинтересованность учесть интересы граждан и принять выверенные государственные решения", – подчеркнули депутаты.





Новая редакция Налогового кодекса пока не вступила в силу. При этом она уже принята депутатами и одобрена Советом Республики. Теперь закон должен подписать Александр Лукашенко.