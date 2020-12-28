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Головченко признал влияние президентских выборов на экономику

28.12.2020 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире госканала «Беларусь 1» фактически признал влияние на экономику итогов президентских выборов, которые прошли в августе. Происходящее после голосования он назвал «турбулентностью».


…Это тоже был определенный вызов для всей государственной системы, для органов исполнительной власти. Не секрет, что пришлось работать в условиях, когда были целенаправленные действия, направленные на дестабилизацию экономики страны.
Глава правительства заявил, что «удалось сохранить управляемость в трудовых коллективах». По его словам, все, что в «определенных средствах массовой информации» называлось стачками и забастовками, — это были «локальные вещи», которые с помощью современных технологий выдавались за «глобальные процессы».
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире госканала «Беларусь 1» фактически признал влияние на экономику итогов президентских выборов, которые прошли в...
 
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