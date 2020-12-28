Головченко признал влияние президентских выборов на экономику





…Это тоже был определенный вызов для всей государственной системы, для органов исполнительной власти. Не секрет, что пришлось работать в условиях, когда были целенаправленные действия, направленные на дестабилизацию экономики страны.

Глава правительства заявил, что «удалось сохранить управляемость в трудовых коллективах». По его словам, все, что в «определенных средствах массовой информации» называлось стачками и забастовками, — это были «локальные вещи», которые с помощью современных технологий выдавались за «глобальные процессы».